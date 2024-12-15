Ворог атакував Миколаїв: пошкоджений об’єкт інфраструктури, двоє поранених

У неділю вранці росіяни атакували "Шахедом" об'єкт інфраструктури в Миколаєві, двоє працівників якого отримали поранення.

Джерело: Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Деталі: О 7:06 очільник ОВА інформував про вибух у Миколаєві.

Кім також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.

"Поки без деталей", – додав він.

Оновлено: Пізніше Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.

Пряма мова Сєнкевича: "Зранку російський агресор атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136".

Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників".

Українська правда