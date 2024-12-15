Ворог атакував Миколаїв: пошкоджений об’єкт інфраструктури, двоє поранених
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У неділю вранці росіяни атакували "Шахедом" об'єкт інфраструктури в Миколаєві, двоє працівників якого отримали поранення.
Джерело: Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Деталі: О 7:06 очільник ОВА інформував про вибух у Миколаєві.
Кім також повідомив, що на місце виїхали рятувальні служби.
"Поки без деталей", – додав він.
Оновлено: Пізніше Сєнкевич уточнив, що ворог атакував місто БпЛА.
Пряма мова Сєнкевича: "Зранку російський агресор атакував місто БпЛА типу "Shahed 131/136".
Є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників".