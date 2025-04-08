Військові тепер мають пріоритетні дати розпису в "Дії"

Захисники й захисниці України тепер мають пріоритет у виборі дати та часу одруження через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Через шалений попит на одруження через "Дію" запустили пріоритетний запис на реєстрацію шлюбу онлайн для захисників і захисниць", – йдеться в повідомленні.

Для тих, хто служить в Силах оборони і хоче одружитися онлайн, потрібно:

відкрити застосунок Армія+;

перейти до Сервісів;

обрати Шлюб онлайн.

Після цього вас скерує в "Дію", де система покаже доступні дати з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на реєстрацію шлюбу онлайн. Далі заповніть заяву, оберіть, чи змінювати прізвище після одруження, укажіть, куди доставити свідоцтво про шлюб, та засвідчіть все Дія.Підписом.

"Уже в день реєстрації шлюбу зайдіть за посиланням у "Дії" на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет", – повідомили в "Дії".

Зазначається, що уже понад 4 000 пар офіційно побралися онлайн, близько 19 000 подали заявки, а понад 2 млн — зробили пропозицію через "Дію".

Нагадаємо:

Через "Дію" можна подати заяву до Реєстру збитків про відшкодування за душевний біль та страждання через зникнення близького члена сім’ї.

Українці, які постраждали через російську агресію починаючи з 24 лютого 2022 року, отримали змогу податичерез "Дію" ще шість категорій заяв про відшкодування до міжнародного Реєстру збитків.

В застосунок "Дія" додали витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення.

В додатку "Дія" в межах програми "єВідновлення" з'явився розділ "Виплата на будівництво".