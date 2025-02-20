В Україні запустили новий ринок оренди та лізингу машин

Операторам протимінної діяльності почали пропонувати оренду чи лізинг машин для розмінування.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

В Україні вже два виробники пропонують такі послуги.

Зокрема, можливість взяти в лізинг машину розмінування "Змій" запустила компанія RoverTech, яка уклала договір з одним з українських банків.

Компанія GCS Ukraine, що представляє швейцарсько-німецького виробника техніки GSC, підписала перший договір з міжнародним оператором Danish Church Aid, який взяв в оренду важку машину розмінування GCS-200.

У межах договору GCS Ukraine навчатиме персонал Danish Church Aid, забезпечить супровід під час оренди, а також постачання запчастин. Передбачена опція викупу машини.

"Щодня затримка в очищенні територій від мін – це втрати для людей та країни... Оператори та виробники обладнання мають розглядати оренду як ефективне рішення", – повідомив гендиректор Global Clearance Solutions в Україні Дмитро Салімонов.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, можливість для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує темпи протимінної діяльності.

"Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки, може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки. Ми зараз бачимо зростання попиту на оренду подібної техніки, і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування", – розповів заступник міністра.