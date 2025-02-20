В Украине запустили новый рынок аренды и лизинга машин

Операторам противоминной деятельности начали предлагать аренду или лизинг машин для разминирования.

Об этом сообщается на правительственном портале.

В Украине уже два производителя предлагают такие услуги.

В частности, возможность взять в лизинг машину разминирования "Змей" запустила компания RoverTech, которая заключила договор с одним из украинских банков.

Компания GCS Ukraine, представляющая швейцарско-немецкого производителя техники GSC, подписала первый договор с международным оператором Danish Church Aid, который взял в аренду тяжелую машину разминирования GCS-200.

В рамках договора GCS Ukraine будет обучать персонал Danish Church Aid, обеспечит сопровождение во время аренды, а также поставку запчастей. Предусмотрена опция выкупа машины.

"Ежедневная задержка в очистке территорий от мин - это потери для людей и страны... Операторы и производители оборудования должны рассматривать аренду как эффективное решение", - сообщил гендиректор Global Clearance Solutions в Украине Дмитрий Салимонов.

По словам заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного, возможность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает темпы противоминной деятельности.

"Например, оператор, который выиграл тендер на разминирование с/х участка, может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка. Мы сейчас видим рост спроса на аренду подобной техники, и это свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования", - рассказал замминистра.