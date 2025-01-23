В Україні стартував новий етап програми компенсації вартості розмінування агроземель

В Україні розпочався цьогорічний прийом заявок від фермерів на участь в програмі компенсації вартості розмінування агроземель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В державному бюджеті на потреби програми передбачено один мільярд гривень.

"Ми лише відкрили подачу заявок цього року і одразу отримали першого фермера, який подався на участь у програмі. Це фермерське господарство із Березнегуватого на Миколаївщині, яке активно обстрілювали росіяни.

Ми у міністерстві, коли запускали програму, то саме на це і розраховували: що фермери побачать як працює механізм і самі будуть шукати можливість подати заявку", – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Фермерське господарство, яке першим цього разу подалося на участь у програмі, прагне очистити 15 ділянок у Миколаївській області загальною площею 90,8 га.

Зазначається, що за чотири місяці минулого року Центр гуманітарного розмінування опрацював заявки 195 фермерів на розмінування ділянок с/г призначення. Із 47 заявниками підписані угоди на розмінування більше, ніж 9,5 тисяч гектарів і вже є перша ділянка площею майже 500 га, очищена в межах програми.

Нагадаємо:

В Україні оператор протимінної діяльності UDS очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області, які належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.