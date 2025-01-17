Компенсації розмінування агроземель: на аукціоні ціна очищення першої ділянки впала на 55%

В Україні оператор протимінної діяльності очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ціна її розмінування становила 15 млн грн – на 55% нижче за очікувану вартість.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області, які належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

Зазначається, що розмінування, яке проводив оператор UDS, тривало з жовтня по кінець грудня минулого року.

Над розмінуванням земель працювали 78 саперів та 5 фельдшерів. До роботи також залучалися машини розмінування. Під час очищення території фахівці оператора вилучили 623 кг залишків війни – уламки боєприпасів та інші елементи.

Вартість розмінування ділянки становила 15 мільйонів гривень – на 55% нижче за очікувану вартість, що була розрахована для проведення закупівель.

В аукціоні за право розмінувати ділянку змагалося 5 операторів, які знизили вартість розмінування на 17 мільйонів гривень. У підсумку очищення одного гектару території коштувало 30,8 тис грн.

"Загалом Центр гуманітарного розмінування підписав із операторами 47 угод на очищення понад 9,5 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення", – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо:

Програма компенсація фермерам вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала у вересні 2024 року. Вона передбачає 100% покриття вартості розмінування земель, яке буде проводитись, та 80% компенсації за землі, які вже розміновані й у фермера наявні всі документи, які це підтверджують.