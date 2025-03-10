На Харківщині розмінували велику ділянку фермерського господарства

У лютому 2025 року на Харківщині розмінували ділянку площею у 28,5 га за угодою в межах держпрограми компенсації розмінування земель сільгосппризначення.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

"У лютому тривало розмінування земель сільгосппризначення за укладеними минулого року угодами. На одній з ділянок в Харківській області роботи повністю завершені: фермерське господарство ГРАІС отримало очищеної оператором "Гуманітарна безпека" 28,5 га землі", - розповів заступник міністра.

За його словами, Центр гуманітарного розмінування вже оголосив перші у цьому році аукціони на закупівлю послуг з гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель в системі Prozorro.

Безкаравайний також розповів, що у лютому на ринку послуг гумрозмінування з’явився новий інструмент: виробники машин для розмінування пропонують операторам ПМД машини в оренду чи лізинг.

Перший договір про оренду уклали компанія GCS Ukraine, яка представляє швейцарсько-німецьку компанію-виробника техніки GCS та міжнародний оператор Danish Church Aid.

"Важливим орієнтиром для нас є оновлена цифра потреб на розмінування територій, що міститься в опублікованій в лютому "Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)". В порівнянні з попередньою оцінкою потреби зменшилися на майже 5 мільярдів доларів", — зазначив Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо:

Станом на кінець лютого, потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.