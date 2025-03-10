На Харьковщине разминировали большой участок фермерского хозяйства

В феврале 2025 года на Харьковщине разминировали участок площадью в 28,5 га по соглашению в рамках госпрограммы компенсации разминирования земель сельхозназначения.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

"В феврале продолжалось разминирование земель сельхозназначения по заключенным в прошлом году соглашениям. На одном из участков в Харьковской области работы полностью завершены: фермерское хозяйство ГРАИС получило очищенной оператором "Гуманитарная безопасность" 28,5 га земли", - рассказал замминистра.

По его словам, Центр гуманитарного разминирования уже объявил первые в этом году аукционы на закупку услуг по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных земель в системе Prozorro.

Безкаравайный также рассказал, что в феврале на рынке услуг гумразминирования появился новый инструмент: производители машин для разминирования предлагают операторам ПМД машины в аренду или лизинг.

Первый договор об аренде заключили компания GCS Ukraine, которая представляет швейцарско-немецкую компанию-производителя техники GCS и международный оператор Danish Church Aid.

"Важным ориентиром для нас является обновленная цифра потребностей на разминирование территорий, содержащаяся в опубликованной в феврале "Быстрой оценке нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)". По сравнению с предыдущей оценкой потребности уменьшились почти на 5 миллиардов долларов", - отметил Игорь Безкаравайный.

Напомним:

По состоянию на конец февраля, потребности Украины в разминировании территорий, подвергшихся воздействию войны, составляют 29,8 миллиарда долларов.