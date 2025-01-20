Наблюдательный совет советует Умерову продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок
Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.
Об этом сообщила прессслужба АОЗ.
"Это решение базируется на оценке ее деятельности и необходимости обеспечения стабильности и эффективности в управлении закупками в условиях войны" - говорится в сообщении.
Наблюдательный совет также сообщил, что планирует привлечь Международный совет аудиторов НАТО (IBAN) для проведения независимого аудита. Это делается для обеспечения прозрачности и соответствия международным стандартам.
На основе результатов этого аудита планируется создать центр передового опыта по военным закупкам Украины, что будет приближать Украину к членству в НАТО.
Руководство АОЗ поддержало эти инициативы и готово сотрудничать с международными аудиторами.
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Напомним:
Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) - в одно предприятие.