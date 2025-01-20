Наблюдательный совет советует Умерову продлить контракт с директором Агентства оборонных закупок

Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) подал министру обороны Рустему Умерову рекомендацию продлить на один год контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой.

Об этом сообщила прессслужба АОЗ.

"Это решение базируется на оценке ее деятельности и необходимости обеспечения стабильности и эффективности в управлении закупками в условиях войны" - говорится в сообщении.

Наблюдательный совет также сообщил, что планирует привлечь Международный совет аудиторов НАТО (IBAN) для проведения независимого аудита. Это делается для обеспечения прозрачности и соответствия международным стандартам.

На основе результатов этого аудита планируется создать центр передового опыта по военным закупкам Украины, что будет приближать Украину к членству в НАТО.

Руководство АОЗ поддержало эти инициативы и готово сотрудничать с международными аудиторами.

Читайте также: Скандальные мины для ВСУ. Почему они не летят и не взрываются, хоть стоили миллиарды

Напомним:

Министерство обороны решило объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) - в одно предприятие.