Українські дрони вдарили по нафтовому порту РФ

Українські безпілотники в неділю атакували російський балтійський порт Приморськ і тимчасово спричинили там пожежу, тоді як Київ завдав нової хвилі ударів по цілях по всій країні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За ніч над північно-західною Ленінградською областю Росії було збито понад 60 дронів. Після атаки на Приморськ, який є великим нафтовим експортним вузлом, розливу нафти не сталося, а пожежу вдалося загасити, додав він.

Приморськ, один із найбільших експортних портів Росії, має потужність перевалки 1 мільйон барелів нафти на добу. За останні місяці він уже не раз потрапляв під удари, оскільки Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру та інші об'єкти на тлі того, що переговори про завершення війни за посередництва США зайшли в глухий кут.

Українські сили також уразили два танкери тіньового флоту у водах біля входу до російського чорноморського порту Новоросійськ, заявив у неділю президент України Володимир Зеленський.

"Ці танкери активно використовували для перевезення нафти — більше ні", — написав Зеленський у Telegram. "Україна і далі всебічно розвиватиме свої далекобійні можливості — на морі, в повітрі і на землі".