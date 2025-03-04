У Міноборони посилюють контроль за постачанням для Держслужби спецтранспорту

Центральне управління контролю якості Міністерства оборони почне перевіряти товари, закуплені для Державної спеціальної служби транспорту. В першу чергу мова йде про постачання паливно-мастильних матеріалів у великих обсягах.

Про це повідомляє пресслужба МО.

Також перевірятимуть харчові продукти та речове майно, зокрема амуніцію та засоби індивідуального захисту, якщо вартість їх закупівлі перевищує певний фінансовий поріг.

Для забезпечення високої ефективності контролю ДССТ отримає доступ до сучасних лабораторій Міноборони.

"Центральне управління контролю якості дозволить ДССТ проводити детальні випробування товарів, що постачаються до підрозділів, у своїх лабораторіях. Завдяки цьому ми зможемо своєчасно виявити можливі недоліки при постачаннях і їх оперативно усунути", – прокоментував голова Адміністрації ДССТ генерал-майор Олександр Яковець.

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