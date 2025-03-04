В Минобороны усиливают контроль за поставками для Госслужбы спецтранспорта

Центральное управление контроля качества Министерства обороны начнет проверять товары, закупленные для Государственной специальной службы транспорта. В первую очередь речь идет о поставках горюче-смазочных материалов в больших объемах.

Об этом сообщает пресс-служба МО.

Также будут проверять продукты питания и вещевое имущество, в частности амуницию и средства индивидуальной защиты, если стоимость их закупки превышает определенный финансовый порог.

Для обеспечения высокой эффективности контроля ГССТ получит доступ к современным лабораториям Минобороны.

"Центральное управление контроля качества позволит ГССТ проводить детальные испытания товаров, поставляемых в подразделения, в своих лабораториях. Благодаря этому мы сможем своевременно выявить возможные недостатки при поставках и их оперативно устранить", - прокомментировал глава Администрации ГССТ генерал-майор Александр Яковец.

Напомним:

В Украине стартовал проект "Линия дронов", его цель - развивать лучшие подразделения беспилотных систем и масштабировать их боевой опыт в Вооруженных силах Украины.