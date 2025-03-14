У ЦПД підтвердили атаку на Туапсинський НПЗ в Росії

Вночі 14 березня був нанесений удар по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Він входить до числа найбільших у РФ та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт", – написав він у Facebook.

Коваленко зазначив, що для російської армії цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Нагадаємо:

Раніше у Telegram-каналах ширилась інформацію про те, що місцеві жителі чули близько десяти гучних вибухів, які сталися на території НПЗ близько 03:00 за місцевим часом. І вже нібито після цього у місті спрацювала сирена повітряної тривоги, а "в районі підприємства розпочалося займання".