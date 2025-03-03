У Черкасах сталася пожежа на меблевій фабриці після падіння збитого дрона

3 березня у Черкасах внаслідок падіння збитого ворожого дрону спалахнула пожежа на території меблевої фабрики.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Пожежу на фабриці ліквідовано.

Він також розповів, що уночі у черкаському небі було знищено 5 російських безпілотників, обійшлося без жертв.

"Також там пошкоджені вікна і покрівлі двох будівель, вантажівки. Завдано шкоди і кільком сусіднім підприємствам: там теж вибуховою хвилею повибивало вікна, зачепило транспортні засоби", – додав Табурець.

Нагадаємо:

У ніч на 3 березня росіяни здійснили масовану атаку, запустивши 83 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори з території Орла, Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, що в РФ.