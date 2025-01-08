Більше, ніж Одеська область: майже за три роки сапери розмінували 35 тис кв км української землі

Сапери повернули до використання 35 тис. кв. км української землі з початку широкомасштабного вторгнення, 17 тис. кв. км з них - у 2024 році.

Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Станом на кінець 2024 року обстежено, очищено чи розміновано 35 тис. кв. км української землі. Це більше, ніж площа Одеської області — найбільшої з усіх областей України", — сказала Юлія Свириденко.

За її даними, у 2024 році українські сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га (2 850 кв. км) земель сільгосппризначення. Усього за рік піротехніки обстежили більш ніж 318 тис. га (3 180 кв. км) таких земель.

"Для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Завдяки залученню сучасних технологій це цілком можливо. Загалом до 2033 року відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності ставимо ціль повернути у використання 80% територій, які зазнали безпосереднього впливу війни", — розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради щодо стану виконання заходів із розмінування у 2024 році.

Він повідомив, з першого року повномасштабної війни площа потенційно замінованих земель України зменшилась із 174 тис. до близько 139 тис. кв км.

Шмигаль також оголосив про плани у сфері розмінування на 2025 рік:

- провести роботи з технічного обстеження територій на площі в 31 тис. кв. км;

- впровадити нові інноваційні технології, зокрема з використанням безпілотників та роботизованих комплексів;

- створити Реєстр територій забруднених або ймовірно забруднених;

- продовжити розбудову навчального центру для саперів, що створюється за підтримки Японії;

- створити міжвідомчу тренувальну базу, де працюватимуть з мінно-пошуковими собаками та собаками-детекторами.

Нагадаємо:

У межах "Гуманітарного розмінування" у листопаді 2024 року очистили від мін та снарядів і передали аграріям майже 25 тис. га земель сільськогосподарського призначення.