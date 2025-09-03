На Волині з постачальника неякісних бронежилетів і шоломів стягнули понад 28 мільйонів

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Волинської обласної прокуратури про стягнення з ТОВ на користь Волинської ОВА 28,2 млн грн - вартості поставлених підприємством неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили, що у квітні 2022 року підприємство, на виконання укладених контрактів, поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України.

Згодом з'ясувалося, що жоден з бронежилетів не витримав балістичних випробувань щодо стійкості до засобів ураження, а бойові шоломи не могли виконувати основну функцію – захистити голову людини від ураження елементами вогнепальної зброї.

Прокуратура звернулась до суду, аби стягнути із постачальника вартість неякісних товарів – і суд задоволив позовні вимоги прокурорів.

Окрім того, за позовом Волинської обласної прокуратури, пред’явленим у минулому році, з цієї ж ТОВ на користь Волинської обласної військової адміністрації також було стягнуто штраф у розмірі 5,6 млн грн за поставку неякісних бронежилетів та бойових шоломів.

