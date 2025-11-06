Міноборони пояснило, як підприємствам ОПК отримати статус критично важливих

Міністерство оборони України наказом від 28 жовтня 2025 року №722 затвердило критерії для визначення підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, авіабудування та космічної діяльності як таких, що мають критично важливе значення для національної економіки.

Про це повідомляє "Оборонка".

Це рішення є підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та воєнний час, відповідно до постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.

Детальні алгоритми подання документів для підприємств:

ВАРІАНТ 1: для виконавців державних контрактів (до 100% бронювання)

Алгоритм дій № 1

1. Підготувати відомості:

про діючі державні контракти, у межах яких підприємство виконує роботи чи постачає продукцію оборонного призначення ( додаток 1 );

про постачання продукції, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення за останній звітний період ( додаток 3 ).

2. Погодити документи у державного замовника (підпис і печатка).

3. Підготувати лист-звернення до Міноборони, у якому зазначити:

код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності;

прізвище керівника та контакти підприємства;

пункти постанови № 76, за якими підприємство претендує на статус критично важливого.

4. Додати до листа погоджені відомості та один із документів, що підтверджує фінансову діяльність:

звіт про фінансові результати (форма № 2) або звіт про виконання фінплану (для державних підприємств);

або звіт держстату про виробництво промислової продукції (форма № 1-П чи № 1П-НПП).

Алгоритм дій № 2 (для співвиконавців державних контрактів)

1. Підготувати відомості:

про залучення до виконання державного контракту ( додаток 2 );

про постачання продукції чи послуг оборонного призначення ( додаток 3 ).

2. Погодити документи у головного виконавця контракту та державного замовника (підпис, печатка).

3. Надіслати лист-звернення до Міноборони, вказавши код ЄДРПОУ, контактні дані, види діяльності та пункти постанови № 76, із доданими погодженими документами.

4. Додати звітність за останній звітний період (форма № 2 або статистична звітність).

ВАРІАНТ 2: для підприємств у сфері ОПК, авіабудування та космічної діяльності (до 50% бронювання)

Алгоритм дій № 3

1. Визначити, яким трьом із шести критеріїв наказу № 722 відповідає підприємство (участь у держконтрактах, державних програмах, виробництві продукції для ОПК тощо).

2. Підготувати документи-підтвердження:

відомості або листи державного замовника, виконавця держпрограми чи підприємства ОПК;

копії договорів чи наказів, що підтверджують участь у виробництві або програмах.

3. Погодити документи у відповідного замовника чи підприємства (підпис, печатка).

4. Надіслати лист-звернення до Міноборони з кодом ЄДРПОУ, контактами, описом діяльності та доданими документами.

Документи для розгляду подаються на електронну адресу [email protected] з обов'язковим електронним підписом. Також можливе подання у паперовій формі на адресу Міноборони в Києві:

03168, м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6

Телефон для довідок: (067) 201 01 01 (09:00–13:00, 14:00–18:00)

Після розгляду документів робоча група Міноборони ухвалює рішення про відповідність критеріям.