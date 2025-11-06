Міноборони пояснило, як підприємствам ОПК отримати статус критично важливих
Міністерство оборони України наказом від 28 жовтня 2025 року №722 затвердило критерії для визначення підприємств, установ та організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, авіабудування та космічної діяльності як таких, що мають критично важливе значення для національної економіки.
Про це повідомляє "Оборонка".
Це рішення є підставою для бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та воєнний час, відповідно до постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року.
Детальні алгоритми подання документів для підприємств:
ВАРІАНТ 1: для виконавців державних контрактів (до 100% бронювання)
Алгоритм дій № 1
1. Підготувати відомості:
- про діючі державні контракти, у межах яких підприємство виконує роботи чи постачає продукцію оборонного призначення (додаток 1);
- про постачання продукції, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення за останній звітний період (додаток 3).
2. Погодити документи у державного замовника (підпис і печатка).
3. Підготувати лист-звернення до Міноборони, у якому зазначити:
- код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності;
- прізвище керівника та контакти підприємства;
- пункти постанови № 76, за якими підприємство претендує на статус критично важливого.
4. Додати до листа погоджені відомості та один із документів, що підтверджує фінансову діяльність:
- звіт про фінансові результати (форма № 2) або звіт про виконання фінплану (для державних підприємств);
- або звіт держстату про виробництво промислової продукції (форма № 1-П чи № 1П-НПП).
Алгоритм дій № 2 (для співвиконавців державних контрактів)
1. Підготувати відомості:
- про залучення до виконання державного контракту (додаток 2);
- про постачання продукції чи послуг оборонного призначення (додаток 3).
2. Погодити документи у головного виконавця контракту та державного замовника (підпис, печатка).
3. Надіслати лист-звернення до Міноборони, вказавши код ЄДРПОУ, контактні дані, види діяльності та пункти постанови № 76, із доданими погодженими документами.
4. Додати звітність за останній звітний період (форма № 2 або статистична звітність).
ВАРІАНТ 2: для підприємств у сфері ОПК, авіабудування та космічної діяльності (до 50% бронювання)
Алгоритм дій № 3
1. Визначити, яким трьом із шести критеріїв наказу № 722 відповідає підприємство (участь у держконтрактах, державних програмах, виробництві продукції для ОПК тощо).
2. Підготувати документи-підтвердження:
- відомості або листи державного замовника, виконавця держпрограми чи підприємства ОПК;
- копії договорів чи наказів, що підтверджують участь у виробництві або програмах.
3. Погодити документи у відповідного замовника чи підприємства (підпис, печатка).
4. Надіслати лист-звернення до Міноборони з кодом ЄДРПОУ, контактами, описом діяльності та доданими документами.
Документи для розгляду подаються на електронну адресу [email protected] з обов'язковим електронним підписом. Також можливе подання у паперовій формі на адресу Міноборони в Києві:
- 03168, м. Київ, просп. Повітряних Сил, 6
- Телефон для довідок: (067) 201 01 01 (09:00–13:00, 14:00–18:00)
Після розгляду документів робоча група Міноборони ухвалює рішення про відповідність критеріям.