Міноборони попередило про тимчасову зупинку роботи Резерв+

В Україні 9 жовтня з 00:00 до 06:00 в реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Зазначається, що в цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна отримати послуги чи оновити документ.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF", - йдеться в повідомленні.

Роботи будуть завершені о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичайному режимі.