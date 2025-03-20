Міноборони хоче захистити авторські права військових винахідників

Військовослужбовці, які створюють технологічні рішення для армії, отримають право на справедливу авторську винагороду, та їхні авторські права будуть захищені законом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Наразі права інтелектуальної власності на технологічні рішення військовослужбовців залишаються незахищеними, на відміну від цивільної сфери, визнають у міністерстві.

Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти №13110 та №13111 про внесення змін до Цивільного кодексу України та профільних законів. Ці зміни стануть першим кроком до оновлення нормативної бази інтелектуальної власності на військовій службі.

Зареєстровані законопроєкти передбачають такий розподіл прав інтелектуальної власності:

особисті немайнові права (авторство, збереження цілісності твору) належатимуть військовослужбовцю, який є автором чи винахідником такого об'єкта;

майнові права (використання, ліцензування) набуватиме держава в особі Міноборони (або іншого органу, де особа проходить військову службу).

Зміни до законодавства забезпечать виплату справедливої винагороди військовослужбовцям за створені ними об'єкти прав інтелектуальної власності. Також буде усунуто перешкоди для масштабування технологічних рішень завдяки чітким повноваженням Міноборони на видавання ліцензій.

"Захист прав інтелектуальної власності є одним із пріоритетів для обороноздатності країни. Міноборони прагне гарантувати справедливу винагороду тим, хто своїм розумом та талантом створює технологічну перевагу на фронті, захистити права на ці розробки та забезпечити їх масштабування", – наголосив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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