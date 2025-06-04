"Укроборонпром" найняв юристів Трампа для відкриття представництва у США

АТ "Українська оборонна промисловість"("Укроборонпром") 23 травня підписало договір із компанією Squire Patton Boggs (US) LLP (США) про адвокатські послуги щодо створення свого представництва у США на $20 тис.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

До кінця року компанія надаватиме адвокатські послуги з правового консалтингу з питань вибору оптимальної юридичної форми створення представництва у Вашингтоні. Зокрема:

консультуватиме щодо найбільш відповідної форми офісу.

консультуватиме щодо податкових наслідків у США, пов’язаних з кожною формою бізнесу;

оцінить наслідки відповідальності для кожної форми бізнесу; запропонує структуру, яка зменшить ризики судових процесів, особливо пов’язаних з фактом володіння "Укроборонпрому" українським урядом та із потенційними зв’язками компанії з оборонною промисловістю;

проаналізує імміграційні стратегії для полегшення переведення українських працівників.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено для адвокатських послуг. Замовник розіслав запити про надання комерційної пропозиції.

Позитивний відгук щодо надання цих послуг із підтвердженням подальшої готовності реєструвати представництво та надавати супутні послуги (податковий та візовий консалтинг тощо) надійшов виключно від "Squire Patton Boggs". Вона є однією з провідних у США, має значний досвід і позитивно характеризується на ринку.

"Squire Patton Boggs" – міжнародна юридична фірма, яку називають однією з найбільших лобістських фірм у світі.

За даними "CNN", у 2022 році комітет політичних дій Трампа "Save America" виплатив їй майже $250 тис за юридичні витрати.

А в 2024 році "Bloomberg Law" повідомив, що фірма найняла колишнього радника Трампа з міжнародної економіки Еверетта Айсенстата і ексміністра оборони Марка Еспера. Партнер компанії Ед Ньюберрі говорив, що він і нова голова адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз обмінялися текстовими повідомленнями безпосередньо перед виборами.

Нагадаємо:

АТ "Укроборонпром" запустило у Польщі програму "Повернення українців", яка зможе надати можливість українським переселенцям повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на підприємства компанії.