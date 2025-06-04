"Укроборонпром" нанял юристов Трампа для открытия представительства в США

АО "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") 23 мая подписало договор с компанией Squire Patton Boggs (US) LLP (США) об адвокатских услугах по созданию своего представительства в США на $20 тыс.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

До конца года компания будет предоставлять адвокатские услуги по правовому консалтингу по вопросам выбора оптимальной юридической формы создания представительства в Вашингтоне. В частности:

консультировать относительно наиболее подходящей формы офиса.

консультировать относительно налоговых последствий в США, связанных с каждой формой бизнеса;

оценит последствия ответственности для каждой формы бизнеса; предложит структуру, которая уменьшит риски судебных процессов, особенно связанных с фактом владения "Укроборонпрома" украинским правительством и с потенциальными связями компании с оборонной промышленностью;

проанализирует иммиграционные стратегии для облегчения перевода украинских работников.

Закупку провели без торгов, потому что это разрешено для адвокатских услуг. Заказчик разослал запросы о предоставлении коммерческого предложения.

Положительный отзыв о предоставлении этих услуг с подтверждением дальнейшей готовности регистрировать представительство и предоставлять сопутствующие услуги (налоговый и визовый консалтинг и т.д.) поступил исключительно от "Squire Patton Boggs". Она является одной из ведущих в США, имеет значительный опыт и положительно характеризуется на рынке.

"Squire Patton Boggs" - международная юридическая фирма, которую называют одной из крупнейших лоббистских фирм в мире.

По данным "CNN", в 2022 году комитет политических действий Трампа "Save America" выплатил ей почти $250 тыс. за юридические расходы.

А в 2024 году "Bloomberg Law" сообщил, что фирма наняла бывшего советника Трампа по международной экономике Эверетта Айсенстата и экс-министра обороны Марка Эспера. Партнер компании Эд Ньюберри говорил, что он и новая глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз обменялись текстовыми сообщениями непосредственно перед выборами.

Напомним:

АО "Укроборонпром" запустило в Польше программу "Возвращение украинцев", которая сможет предоставить возможность украинским переселенцам вернуться из-за границы и трудоустроиться на предприятия компании.