Головний виробник нафти Ірану загруз у боргах: рахунки заморозили

Державний Банк промисловості та шахт заморозив рахунки Національної іранської нафтової компанії (NIOC) через зростання її заборгованості.

Про це пише Reuters із посиланням на іранське агентство Fars.

Банк не назвав розмір боргу та не уточнив, яких саме рахунків стосується рішення. Їх заморозили, хоча бюджетне законодавство Ірану дозволяло NIOC відтермінувати погашення частини зобов'язань до березня 2027 року.

Окремо компанія заборгувала майже $17 млрд Національному фонду розвитку Ірану. Погасити цей борг планували коштом доходів від нафтового родовища Азадеган, одного з найбільших у країні, однак його розробку загальмували бюрократичні та адміністративні перешкоди.

Керівник фонду Мехді Газанфарі заявив, що розрахуватися за рахунок Азадегана вже не вдасться. Серед інших варіантів розглядали передання фонду інших нафтових родовищ, але рішення відкладають через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Фінансовий стан головної нафтової компанії Ірану погіршується через американські санкції, багаторічне недофінансування та відсутність іноземних інвесторів. Для розробки родовищ NIOC дедалі більше позичає у внутрішніх державних установ, через що її борги продовжують зростати.

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Нагадаємо:

У червні США дозволили Ірану відновити продаж нафти у межах домовленостей про припинення війни. Однак на початку липня країни знову обмінялися ударами, після чого Вашингтон відновив санкції проти продажу іранської нафти.