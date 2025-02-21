Ворожий БпЛА пошкодив фермерське господарство на Черкащині
Телеграм-канал Ігор Табурець
Російські безпілотники вночі атакували Черкаську область, в небі було збито 30 БпЛА, пошкоджено корівник місцевого фермера.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, завдяки мобільним вогневим групам і РЕБ-протидії в межах області знищено 30 російських БпЛА. Водночас, у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера.
"Легкі травми отримали кількадесят корів", - повідомив він.
За попередніми даними, серед людей потерпілих немає. Обстеження території та встановлення завданої шкоди триває.
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