Ворожий БпЛА пошкодив фермерське господарство на Черкащині

Російські безпілотники вночі атакували Черкаську область, в небі було збито 30 БпЛА, пошкоджено корівник місцевого фермера.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, завдяки мобільним вогневим групам і РЕБ-протидії в межах області знищено 30 російських БпЛА. Водночас, у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера.

"Легкі травми отримали кількадесят корів", - повідомив він.

За попередніми даними, серед людей потерпілих немає. Обстеження території та встановлення завданої шкоди триває.

Нагадаємо:

Уночі 16 лютого росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаєва: безпілотники пошкодили ТЕЦ.