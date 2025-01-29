Бізнес закликає уряд продовжити терміни оновлення критичності та бронювання

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звертається до уряду з проханням продовжити чинні бронювання на 2 місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

Про це повідомили в ЄБА.

"Це обумовлено тим, що після кібератак наприкінці 2024 року і досить тривалого відновлення державних реєстрів системи бронювання та, найголовніше, надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади із значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії", - йдеться в повідомленні.

Через це, як зазначено на сайті ЄБА, на рівні міністерств та місцевих органів влади накопилася велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки і надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам.

Окрім того, юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за 4 квартал 2024 року, як вважають ЄБА, може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу.

Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за 4 квартал 2024 року – у другій половині лютого.

"Відповідно, необхідно внести термінові зміни в критерії та порядок надання критичності, а саме дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені Податковим кодексом строки подання звітності, зокрема протягом січня і лютого 2025 року подавати звіт за 3 квартал 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2024 року запрацювали нові правила визначення критичності для підприємств. До 28 лютого 2025 року всі критично важливі підприємства повинні будуть підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв.