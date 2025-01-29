Бизнес призывает правительство продлить сроки обновления критичности и бронирования

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обращается к правительству с просьбой продлить действующие бронирования на 2 месяца и сместить крайний срок обновления критичности до 30 апреля.

Об этом сообщили в ЕБА.

"Это обусловлено тем, что после кибератак в конце 2024 года и достаточно длительного восстановления государственных реестров системы бронирования и, самое главное, предоставление компаниям статуса критических не работали все это время. Также остановка реестров привела к тому, что большинство органов власти со значительным опозданием утвердили свои отраслевые и региональные критерии", - говорится в сообщении.

Из-за этого, как указано на сайте ЕБА, на уровне министерств и местных органов власти накопилась большая очередь заявок на получение такого статуса. Очевидно, что до 28 февраля государственный аппарат не сможет проработать все заявки и предоставить соответствующий статус всем действительно критическим предприятиям.

Кроме того, юридический пробел в критериях и порядке предоставления критичности в части представления налоговой отчетности за 4 квартал 2024 года, как считают ЕБА, может стать причиной большого количества отказов в предоставлении такого статуса.

Речь идет о том, что заявки на критичность подаются в январе, а налоговая отчетность за 4 квартал 2024 года - во второй половине февраля.

"Соответственно, необходимо внести срочные изменения в критерии и порядок предоставления критичности, а именно разрешить подавать отчетность за последний отчетный период, по которому исчерпаны установленные Налоговым кодексом сроки представления отчетности, в частности в течение января и февраля 2025 года подавать отчет за 3 квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

С 1 декабря 2024 года заработали новые правила определения критичности для предприятий. До 28 февраля 2025 года все критически важные предприятия должны будут подтвердить свой статус в соответствии с новыми критериями.