Міністр повідомив, скільки землі втратила Україна з початку великої війни

Україна з початку повномасштабної війни втратила 25% своїх сільгоспземель, що призвело до скорочення валового виробництва сільськогосподарської продукції.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% всіх сільськогосподарських земель за час війни. Звісно, що це втрата суттєвих обсягів вирощеної продукції. Якщо порівняти, наприклад, 2021 рік, який був урожайний, успішний, ми виростили 106 млн тонн зернових і технічних сільгоспкультур. Минулий 2024 рік ми закінчили з показником 77 млн тонн", - сказав він.

Міністр зазначив, що число територій України не підлягають сільгоспобробітку, тому що на цих сільгоспугіддях йдуть військові дії, вони заміновані або окуповані. Виходом із ситуації, на думку Коваля, є інтенсифікація виробництва.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні виробництво продукції аквакультури зросло майже на 22% – до 18 621 тонн.