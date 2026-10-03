УЗ отримала нові вагони, які можуть працювати без електрики

Укрзалізниця поповнила склади поїздів шістьма новими пасажирськими вагонами українського виробництва, обладнаними батареями на випадок знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Батареї забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення та кондиціонування, якщо основне живлення зникне. У компанії зазначили, що це особливо актуально через посилення російських атак на енергетику.

За поясненням УЗ, резервне живлення дозволить зберігати ці зручності й у разі продовження руху під дизельним локомотивом. Тривалість автономної роботи компанія не уточнила.

У нових вагонах також облаштували верхні полиці зі столиками. Виробника та маршрути, на яких використовуватимуть цю партію, у повідомленні не назвали.

Нагадаємо:

У серпні Укрзалізниця замовила у Крюківського вагонобудівного заводу десять пасажирських вагонів нового покоління вартістю понад 1 млрд грн із ПДВ.