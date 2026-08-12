Росіяни вдарили по Запоріжжю: спалахнув "Епіцентр", понад тисячу споживачів – без світла

Українська правда

У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів у ніч на 12 серпня виникла пожежа в "Епіцентрі", також 1200 споживачів лишилися без світла.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров

Деталі: Спочатку Федоров повідомив про вибухи в Запоріжжі.

Згодом, за його словами, через ворожу атаку пошкоджень зазнав приватний будинок.

Пізніше Федоров повідомив про пошкодження торгового центру і пожежу.

Пряма мова Федорова: "Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговий центр. Виникла пожежа".

Деталі: Крім того, зазначив Федоров, внаслідок ворожого удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

У пізніше опублікованому відео ЗОВА видно, що російський удар прийшовся по "Епіцентру", в якому виникла масштабна пожежа.