Місто біля Львова залишилося без води після атаки РФ: її подаватимуть за графіком

У Новояворівську на Львівщині після російської атаки повністю зникло водопостачання, а майже 30 тисяч жителів залишилися без світла. Воду планують подавати за погодинним графіком.

Про це голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх повідомив Суспільному.

За його словами, місцеві об'єкти забезпечені резервними джерелами живлення, що дозволить організувати погодинну подачу води. Конкретного розкладу в повідомленні не наведено.

Причиною знеструмлення стало пошкодження об'єкта критичної інфраструктури "Укренерго" внаслідок російської атаки 20 жовтня. Без електропостачання залишилося місто та частина навколишніх сіл.

Нагадаємо:

У ніч проти 20 жовтня Росія атакувала реактивними безпілотниками енергетичні об'єкти в різних районах Львівщини. Голова Новояворівської громади повідомив про декілька влучань по об'єкту критичної інфраструктури.