Зупинка невійськової допомоги США поки що не сильно вплинула на проєкти української соцсфери – Жолнович

Призупинення невійськової допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти в соціальній сфері.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Насправді поки що не дуже. У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великої Британії, Світовим банком, де системно надається допомога. Ну, і це зупинення не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, воно стосується підтримки громадського сектору", - сказала вона.

За її словами, деякі проєкти фінансуються коштом Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID), але завдяки тому, що відомство має велику кількість партнерів, ситуація поки що не критична. Мінсоцполітики з'ясовує, яких саме підрядників стосуватиметься це призупинення фінансування.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги, що триватиме 90 днів, для проведення перевірки її відповідності зовнішньополітичній стратегії "Америка насамперед".

26 січня Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.