Мем-акції повернулися: цього разу Reddit інвестує в пончики та екшн-камери

У середу акції мережі пончиків Krispy Kreme і виробника камер GoPro різко злетіли, оскільки роздрібні інвестори почали масово скуповувати раніше непопулярні компанії - новий сплеск мем-акційної лихоманки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

GoPro зросла майже на 50% на початку торгів, а Krispy Kreme - на 12%. Обидві компанії стали частиною невеликої групи акцій, які зараз активно обговорюють на форумі WallStreetBets у Reddit - саме там 2021 року вибухнула "мемна" істерія навколо GameStop.

Типовий пост у вівторок ввечері писав: "60k DNUT YOLO" - тобто хтось вклався на 60 тисяч у тікер акцій Krispy Kreme (DNUT) за принципом "живеш тільки раз" (YOLO).

Інвестори знову націлюються на акції, які сильно зашорчені (тобто на які активно роблять ставки на падіння), що нагадує ситуацію 2021 року, коли дрібні трейдери з Reddit намагалися завдати шкоди хедж-фондам, які грали проти GameStop.

"Порівняння з 2021 роком доречне - зараз панує точно такий самий настрій," - сказав стратег із Bespoke Investment Group Джордж Піркс. "На ринку є гарячі точки, і відчувається певна "бульбашкова" поведінка."

Це повернення мем-акцій відбувається на тлі загального зростання ризикових інвестицій - S&P 500 уже 11 разів оновлював рекорд цього року, останній - у понеділок.

За даними VandaTrack, у першій половині 2025 року індивідуальні інвестори вклали рекордні 155 мільярдів доларів в американські акції та біржові фонди - навіть більше, ніж 2021 року.

На початку липня індекс Goldman Sachs, який відстежує настрій роздрібних інвесторів, перевищив рівні початку 2021 року. Багато з тих, хто повернувся на ринок після падіння у квітні, вже отримали значні прибутки.

"Мем-акції знову в моді, і найризикованіші з них приносять найбільший прибуток," - сказав Ендрю Сліммон, старший портфельний менеджер Morgan Stanley.

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