Зеленський у Нью-Йорку обговорив з головою МВФ нову програму підтримки України

Володимир Тунік-Фриз — 23 вересня, 09:00
Володимир Зеленський і Крісталіна Георгієва.
ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили подальші кроки щодо фінансової підтримки України.

Джерело: Зеленський в соцмережах

Пряма мова: "Обговорили можливості для використання заморожених російських активів на користь України та всі можливі варіанти співпраці, зокрема й нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки. Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України та МВФ".

Деталі: Окремо Зеленський наголосив на порушеннях Росією повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент 22 вересня в Копенгагені. За його словами, відсутність рішучої відповіді союзників лише заохотить Росію продовжувати провокації.

Передісторія:

  • 23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
  • Також у вівторок планується зустріч з президентом США Дональдом Трампом та інші двосторонні переговори.
