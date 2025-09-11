Зеленський підписав зміни до бюджету-2025, які Кличко назвав "пограбуванням" Києва

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2025 рік, вони зокрема передбачають вилучення з бюджету Києва 8 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував цей законопроєкт.

За його словами, ці кошти були закладені на допомогу армії, реабілітацію військових, на забезпечення медицини й освіти в місті, на забезпечення найнижчої у країні ціни на проїзд у комунальному транспорті.

"Відбулося фактично пограбування Києва. По-іншому це не назвеш. Бо законопроєкт, який передбачає вилучення 8 мільярдів гривень з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування", – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що звертався до Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт, але все ж документ був підписаний.

Нагадаємо:

У серпні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету.

Як повідомляла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа, ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн).