Задолженность украинцев по микрокредитам выросла почти в 2 раза с начала года

С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд до 16,02 млрд.

Об этом говорится из данных Опендатабот.

5,9 млн микрокредитов взяли украинцы в этом году. Сумма выданных займов достигла 37,11 млрд грн. Хотя количество займов осталось почти неизменным по сравнению с прошлым годом, сумма выданных кредитов выросла в 1,3 раза.

За год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 грн (126 долларов) в 2023 году до 6190 (примерно 150 долларов) в этом году. Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом сумма микрозайма в эквиваленте даже несколько упала: на то время украинцы, в среднем, занимали 168 долларов.

<670 тысяч договоров заключается в среднем ежемесячно в этом году - столько же, как и в прошлом году. Для сравнения, в 2021 году этот показатель достигал 1,2 миллиона в месяц.

Стоит отметить, что 90% микрозаймов в этом году берутся онлайн, а большинство договоров заключались на срок от 3 месяцев до 1 года.