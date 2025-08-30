За тиждень Нацбанк продав 573 мільйон доларів

За тиждень з 25 по 29 серпня Національний банк України продав на міжбанку 573 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 25 по 29 серпня Нацбанк продав на міжбанку 573 млн дол, що на 21,85 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюти.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 18 по 22 серпня Національний банк України продав на міжбанку 551,15 млн дол, при цьому не купував валюту.