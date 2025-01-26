За тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти до 756 мільйонів доларів

За тиждень з 20 по 24 січня Національний банк України продав на міжбанку 756,3 млн дол, при цьому купив 0,05 млн дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 20 по 24 січня Нацбанк продав на міжбанку 756,3 млн дол, що на 258,23 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 0,05 млн дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень з 13 по 17 січня Національний банк України продав на міжбанку 1014,53 млн дол, при цьому не купував валюту.