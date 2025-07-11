За півроку українці придбали майже 32 тисячі електромобілів: в яких регіонах купували найчастіше
У першому півріччі 2025 року український автопарк поповнили майже 31,8 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто – у Львівській області – 4451 од. (93% вживані).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Також часто реєстрували:
– місто Київ – 3914 од. (64% вживані);
– Київська обл. – 2719 од. (73% вживані);
– Дніпропетровська обл. – 2488 од. (76% вживані);
– Одеська обл. – 1817 од (76% вживані).
В частині нових авто
– найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.
– на Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали BYD Song Plus.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
– TESLA Model Y –в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;
– TESLA Model 3 - на Львівщині;
– NISSAN Leaf – в Одеській обл.
Нагадаємо:
У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.