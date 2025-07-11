За півроку українці придбали майже 32 тисячі електромобілів: в яких регіонах купували найчастіше

У першому півріччі 2025 року український автопарк поповнили майже 31,8 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто – у Львівській області – 4451 од. (93% вживані).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Також часто реєстрували:

– місто Київ – 3914 од. (64% вживані);

– Київська обл. – 2719 од. (73% вживані);

– Дніпропетровська обл. – 2488 од. (76% вживані);

– Одеська обл. – 1817 од (76% вживані).

В частині нових авто

– найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

– на Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали BYD Song Plus.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

– TESLA Model Y –в м. Києві та області, і на Дніпропетровщині;

– TESLA Model 3 - на Львівщині;

– NISSAN Leaf – в Одеській обл.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2025 року автопарк України поповнили 31753 од. електромобілів (BEV). Це на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.