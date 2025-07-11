За полгода украинцы приобрели почти 32 тысячи электромобилей: в каких регионах покупали чаще всего
В первом полугодии 2025 года украинский автопарк пополнили почти 31,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто – во Львовской области – 4451 ед. (93% подержанные).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Также часто регистрировали:
– город Киев – 3914 ед. (64% бывшие в употреблении);
– Киевская обл. – 2719 ед. (73% бывшие в употреблении);
– Днепропетровская обл. – 2488 ед. (76% бывшие в употреблении);
– Одесская обл. – 1817 ед (76% бывшие в употреблении).
В части новых авто:
– самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.
– на Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали BYD Song Plus.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
– TESLA Model Y – в г. Киеве и области, и на Днепропетровщине;
– TESLA Model 3 – на Львовщине;
– NISSAN Leaf – в Одесской обл.
Напомним:
В первом полугодии 2025 года автопарк Украины пополнили 31753 ед. электромобилей (BEV). Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.