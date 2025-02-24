Торги через "Прозорро.Продажі": скільки заробили організатори аукціонів за три роки війни

З початку повномасштабного вторгнення онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" принесли організаторам понад 45,6 млрд грн. Це результат понад 61,2 тис. успішних торгів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За даними відомства, майже 18 млрд грн з цих коштів отримали громади та держава від приватизації. До напрямів, що залучили найбільше коштів під час воєнного стану, також входять активи банків, що ліквідуються: Фонд гарантування вкладів продав їх на понад 7,8 млрд грн. Торги з продажу майна у процедурі банкрутства допомогли організаторам залучити понад 6,6 млрд грн.

Майже третина успішних аукціонів після 24 лютого 2022 року припадає на оренду державного та комунального майна — майже 20,6 тис. підписаних угод. Майже таку саму частку мають земельні торги — понад 19,3 тис. завершених аукціонів. Попитом також користувалися вагони: від початку повномасштабного вторгнення "Укрзалізниця" надала в оренду майже 6,5 тис рухомих складів.

Зазначається, що аукціони з реалізації публічних активів під час воєнного стану оголошували майже 6,2 тис. організаторів. Більш ніж половину всіх успішних торгів провели органи місцевого самоврядування. Вони продавали та здавали в оренду нерухомість, обладнання, авто, землю та заробили до своїх бюджетів майже 5,7 млрд грн.

За публічні активи на торгах під час широкомасштабної війни позмагалися майже 66,3 тис. учасників. Найактивніше конкурували за право орендувати вагони: в середньому понад чотири пропозиції на торги. Серед активів з найвищим попитом також мала приватизації, земельні торги, спецдозволи на користування надрами та активи банків-банкурутів: за них на аукціони в середньому змагається близько трьох учасників.