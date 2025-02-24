Торги через "Прозорро.Продажи": сколько заработали организаторы аукционов за три года войны

С начала полномасштабного вторжения онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" принесли организаторам более 45,6 млрд грн. Это результат более 61,2 тыс. успешных торгов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По данным ведомства,почти 18 млрд грн из этих средств получили общины и государство от приватизации. К направлениям, которые привлекли больше всего средств во время военного положения, также входят активы банков, которые ликвидируются: Фонд гарантирования вкладов продал их на более чем 7,8 млрд грн. Торги по продаже имущества в процедуре банкротства помогли организаторам привлечь более 6,6 млрд грн.

Почти треть успешных аукционов после 24 февраля 2022 года приходится на аренду государственного и коммунального имущества - почти 20,6 тыс. подписанных соглашений. Почти такую же долю имеют земельные торги - более 19,3 тыс. завершенных аукционов. Спросом также пользовались вагоны: с начала полномасштабного вторжения "Укрзализныця" предоставила в аренду почти 6,5 тыс подвижных составов.

Отмечается, чтоаукционы по реализации публичных активов во время военного положения объявляли почти 6,2 тыс. организаторов. Более половины всех успешных торгов провели органы местного самоуправления. Они продавали и сдавали в аренду недвижимость, оборудование, авто, землю и заработали в свои бюджеты почти 5,7 млрд грн.

За публичные активы на торгах во время широкомасштабной войны поборолись почти 66,3 тыс. участников. Активнее всего конкурировали за право арендовать вагоны: в среднем более четырех предложений на торги. Среди активов с самым высоким спросом также имела приватизации, земельные торги, спецразрешения на пользование недрами и активы банков-банкротов: за них на аукционы в среднем соревнуется около трех участников.