ЄС планує запровадити мита на сільгосп товари з РФ та Білорусі

Європейський Союз запропонував запровадити мита на решту сільськогосподарських товарів, які надходять із Росії та Білорусі і наразі не обкладаються податками, а також на деякі азотні добрива.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Декілька держав-членів ЄС наполягають на додаткових заходах, щоб скоротити доходи Росії та зменшити залежність ЄС від Москви. Однак раніше були занепокоєння щодо впливу таких заходів на ціни на продовольство в Європі.

"Ми прагнемо ще більше послабити воєнну економіку Росії, зменшуючи залежність ЄС, підтримуючи нашу промисловість та зберігаючи глобальну продовольчу безпеку," — заявив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

"Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту нашої промисловості добрив і фермерів."

На відміну від санкцій, які потребують одностайної підтримки всіх 27 держав-членів, ці мита потребують лише кваліфікованої більшості — 15 держав, що представляють 65% населення блоку.

Будь-які дії щодо добрив, ймовірно, отримають схвалення європейської галузі виробництва добрив, яка давно виступає за додаткові заходи захисту.

Згідно з пропозицією ЄС, експорт до країн, що не входять до блоку, або транзит сільськогосподарських товарів до цих країн не підпадатимуть під дію мит.

Цього тижня ЄС продовжив режим санкцій проти Росії ще на шість місяців після подолання блокування з боку Угорщини. Наразі держави-члени розглядають 16-й пакет санкцій, спрямований проти Москви через її війну проти України.