ЕС планирует ввести пошлины на сельхоз товары из РФ и Беларуси

Европейский Союз предложил ввести пошлины на остальные сельскохозяйственные товары, которые поступают из России и Беларуси и пока не облагаются налогами, а также на некоторые азотные удобрения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Несколько государств-членов ЕС настаивают на дополнительных мерах, чтобы сократить доходы России и уменьшить зависимость ЕС от Москвы. Однако ранее были беспокойства относительно влияния таких мер на цены на продовольствие в Европе.

"Мы стремимся еще больше ослабить военную экономику России, уменьшая зависимость ЕС, поддерживая нашу промышленность и сохраняя глобальную продовольственную безопасность", - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

"Мы будем принимать все необходимые меры для защиты нашей промышленности удобрений и фермеров."

В отличие от санкций, требующих единодушной поддержки всех 27 государств-членов, эти пошлины требуют лишь квалифицированного большинства - 15 государств, представляющих 65% населения блока.

Любые действия в отношении удобрений, вероятно, получат одобрение европейской отрасли производства удобрений, которая давно выступает за дополнительные меры защиты.

Согласно предложению ЕС, экспорт в страны, не входящие в блок, или транзит сельскохозяйственных товаров в эти страны не будут подпадать под действие пошлин.

На этой неделе ЕС продлил режим санкций против России еще на шесть месяцев после преодоления блокировки со стороны Венгрии. Сейчас государства-члены рассматривают 16-й пакет санкций, направленный против Москвы из-за ее войны против Украины.