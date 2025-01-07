ЄБРР підписав угоду про розподіл ризиків з Креді Агріколь Банк на 50 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 6 січня підписав угоду про розподіл ризиків за великими кредитами на 50 млн євро з українським Креді Агріколь Банк, що розширить його можливості з кредитування українських компаній, зокрема малих і середніх підприємств (МСП).

Про це йдеться о в повідомленні ЄБРР, передає "Інтерфакс-Україна".

"З підписанням цієї угоди Креді Агріколь став четвертим банком-партнером ЄБРР у Програмі нефінансованого безрегресного розподілу ризиків для України. Раніше до цієї програми долучилися УкрСиббанк (група BNP Paribas), Райффайзен Банк і Піреус Банк", - наголошується в релізі.

Згідно з ним, за цією програмою ЄБРР братиме на себе ризик за окремими кредитами розміром понад еквівалент в 5 млн євро, які Креді Агріколь буде надавати корпоративним клієнтам усіх розмірів на загальну суму до 50 млн євро, завдяки чому український банк зможе використовувати вивільнений капітал для розширення кредитування МСП.

Уточнюється, що проєкт доповнює партнерство між ЄБРР і Креді Агріколь щодо розподілу портфельних ризиків, яке вже існує в рамках Програми забезпечення стійкості та джерел засобів до існування (RLG) ЄБРР.

У 2022-2023 роках Креді Агріколь уклав з ЄБРР дві угоди про розподіл портфельних ризиків, що дозволили йому надати кредити українським компаніям на загальну суму 100 млн євро.

Креді Агріколь Банк входить до групи Crédit Agricole (Франція).

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