ЄБРР надасть ОПТ Банку 200 мільйонів євро для покриття ризиків по кредитах для українського бізнесу
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає нову кредитну лінію з розподілу ризиків портфеля українському ОТП Банку.
Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.
Зазначається, що кредитна лінія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику "ОТП Банк Україна" за 200 млн євро нових субкредитів, виданих приватним підприємствам, які працюють в Україні.
Механізм дозволить банку фінансувати такі критично важливі галузі, як сільське господарство, енергетика, виробництво та транспорт.
Це п'ятий і найбільший кредит, наданий ЄБРР ОТП Банку. Загальний обсяг фінансування за аналогічними гарантіями ЄБРР, підписаними з початку повномасштабної війни, становить майже 2 млрд євро.
100% ОТП Банку належить угорському OTP Bank Plc.
Нагадаємо:
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і глобальний страховий і перестрахувальний брокер Aon заявили про запуск спеціалізованої програми, спрямованої на відновлення активності ринку страхування воєнних ризиків в Україні, в межах якої ЄБРР надає гарантії в розмірі 110 млн євро.