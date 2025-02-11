Япония предоставит Украине $58 миллионов на восстановление инфраструктуры

Кабинет министров утвердил проект соглашения между правительствами Украины и Японии для привлечения гранта объемом 8,8 млрд японских иен или около $58 млн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Это средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления. Благодарен японским партнерам за последовательную неизменную поддержку", - отметил он.

"Постоянно работаем с союзниками по всему миру, чтобы привлечь дополнительные ресурсы на восстановление", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) и компания "KAKUICHI" помогут Украине внедрить технологию нанопузырьков для насыщения почв кислородом.