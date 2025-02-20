Яку середню суму знімають українці в банкоматах: дані НБУ

У 2024 році середня сума операції зі зняття готівки в банкоматах зросла на 19%, до 5034 гривень.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

У власній мережі банкоматів банку-емітента картки користувачі знімають в середньому 5358 гривень. У банкоматах інших банків-резидентів – 3879 гривень.

Натомість за кордоном величина одного зняття майже вдвічі більша, ніж в Україні – 8791 гривня.

У ІV кварталі кількість активних платіжних карток суттєво збільшилася в усіх груп банків – до 58,7 тисяч. Найбільше зростання відбулося в Приватбанку й приватних банках.

Кількість банкоматів за рік скоротилась з 29,1 до 29 тисяч. Натомість мережа платіжних терміналів і далі зростала. Загалом за 2024 рік учасники ринку збільшили мережу на 53,6 тис. терміналів, до 523 тисяч.

Кількість платежів картками в магазинах за рік збільшилася на 18%. За обсягами таких платежів темпи приросту в Україні зберігаються, а за кордоном уповільнюються.

Нагадаємо:

Чистий прибуток банків в Україні за 2024 рік склав 103,7 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж роком раніше. Найбільша частка прибутку - 39% - припала на державний Приватбанк.