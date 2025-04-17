НБУ презентував нову пам'ятну монету: кому вона присвячена

Національний банк України презентував нову пам'ятну монету "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко", присвячену видатній художниці-модельєру та шістдесятниці Любові Панченко.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм. Гурт монети – гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби та логотипа Банкнотно-монетного двору.

Пам’ятна монета "Світ мистецтва кутюр’є. Любов Панченко" введена в обіг 15 квітня 2025 року. Її тираж – до 10 000 штук.

На аверсі монети зображено стилізований портрет Любові Панченко, обрамлений елементами її славнозвісного твору "Бучанська весна". Ліворуч від портрету розташований малий Державний Герб України, напис ЛЮБОВ ПАНЧЕНКО; праворуч – рік карбування 2025, напис УКРАЇНА, номінал 10 та графічний символ гривні ₴.

На реверсі – фрагмент твору "Бучанська весна" (елемент оздоблення – тамподрук), який символічно поєднується з портретом Любові Панченко, створюючи цілісну композицію.

Нагадаємо:

Нацбанк ввів в обіг пам'ятну срібну монету "Зодіак", що символізує вічний зв'язок між людиною та всесвітом.