"Архангел Михаїл": Нацбанк презентував нову монету

Національний банк України представив нову срібну пам'ятну монету "Архангел Михаїл".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Цей випуск продовжує серію "Духовні скарби України" та присвячений одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу – архангелу (архістратигу) Михаїлу, йдеться в повідомленні

На аверсі зображено царські врата Жовківського іконостасу з молитвою до архангела Михаїла – одним з найпоширеніших християнських звернень до небесного воєначальника. Над вратами – стилізована арка, що символізує світло, яке перемагає темряву. Зверху напис: ХТО ЯК БОГ – традиційне звернення до архістратига.

На реверсі ‒ образ архангела Михаїла з ікони Жовківського іконостаса, виконаний із застосуванням локальної позолоти та кольорового друку. Архангел постає у військовому обладунку з мечем та терезами в руках на хмарах – як небесний воєвода та захисник віри.

Номінал монети 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 999 проби. Маса в чистоті – 31,1 г.

Придбати монету можна буде на сайті інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо:

Національний банк випустив нову пам'ятну монету "Рік Коня", присвячену символу 2026 року за китайською астрологією.