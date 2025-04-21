Нацбанк відсудив у Бахматюка офіс у Києві

Північний апеляційний господарський суд дозволив Національному банку як забезпеченому кредитору звернути стягнення на комплекс будівель та споруд у Києві біля станції метро "Житомирська" по просп Берестейський, 121в шляхом їхнього продажу на прилюдних торгах.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

В повідомленні йдеться, що 14 квітня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відмовив ініціюючому кредитору ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" у відкритті касаційного провадження.

Власником майна є ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", яке належить ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" Олега Бахматюка. На Берестейському проспекті, 121в розташовані головні офіси агрохолдингів "Укрлендфармінг" і Avangardco.

Нацбанк нагадав, що з 2008 до 2014 року банк "Фінансова ініціатива" Бахматюка взяв у НБУ п'ять кредитів рефінансування під заставу цих будівель.

Оскільки банк не виконував зобов'язання, НБУ у 2018 році подав позов про стягнення заставного майна. У 2022 році було відкрито провадження про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль", у процедурі якого були визнані вимоги НБУ на суму понад 3 млрд грн.

Господарський суд Києва у вересні 2024 року не задовольнив заяву НБУ про дозвіл звернути стягнення на заставне майно, але апеляційний суд підтримав позицію Нацбанку.

Банк "Фінансова ініціатива" визнано неплатоспроможним у 2015 році. Його загальна заборгованість за всіма наданими кредитами рефінансування становить 7 млрд грн.

Нагадаємо:

Печерський районний суд міста Києва 30 січня ухвалив рішення про стягнення з ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку.