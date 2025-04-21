Нацбанк отсудил у Бахматюка офис в Киеве

Северный апелляционный хозяйственный суд разрешил Национальному банку как обеспеченному кредитору обратить взыскание на комплекс зданий и сооружений в Киеве возле станции метро "Житомирская" по просп Берестейский, 121в путем их продажи на публичных торгах.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В сообщении говорится, что 14 апреля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отказал инициирующему кредитору ООО "ФК "Монополиум Финанс" в открытии кассационного производства.

Владельцем имущества является ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", которое принадлежит ЧАО "Агрохолдинг Авангард" Олега Бахматюка. На Берестейском проспекте, 121в расположены главные офисы агрохолдингов "Укрлендфарминг" и Avangardco.

Нацбанк напомнил, что с 2008 по 2014 год банк "Финансовая инициатива" Бахматюка взял у НБУ пять кредитов рефинансирования под залог этих зданий.

Поскольку банк не выполнял обязательства, НБУ в 2018 году подал иск о взыскании залогового имущества. В 2022 году было открыто производство о банкротстве ООО "Торговый дом "Трансмагистраль", в процедуре которого были признаны требования НБУ на сумму более 3 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева в сентябре 2024 года не удовлетворил заявление НБУ о разрешении обратить взыскание на залоговое имущество, но апелляционный суд поддержал позицию Нацбанка.

Банк "Финансовая инициатива" признан неплатежеспособным в 2015 году. Его общая задолженность по всем предоставленным кредитам рефинансирования составляет 7 млрд грн.

Напомним:

Печерский районный суд города Киева 30 января принял решение о взыскании с экс-владельца ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка 1,22 млрд грн в пользу Национального банка.